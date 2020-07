Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel à l’origine d’un gros désaccord en interne ?

Publié le 26 juillet 2020 à 7h00 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Wesley Fofana est très courtisé sur le marché des transferts. Alors que la direction est prête à accepter une offre de 30M€ pour son défenseur central, ce ne serait pas le cas de Claude Puel…

Claude Puel pourrait encore se retrouver en désaccord avec sa direction. Depuis son arrivée à l’ASSE, l’ancien coach de l’OGC Nice et de l’OL s’est retrouvé, à de nombreuses reprises, en conflit avec la direction stéphanoise. Et Wesley Fofana pourrait être source d’un nouveau souci entre le coach et ses dirigeants. Comme révélé par le10sport.com , de nombreux clubs sont intéressés par le jeune défenseur central, notamment le Stade Rennais, l’OL, l’AS Monaco, Leicester ou encore l’AC Milan. Cependant, Claude Puel ne souhaiterait pas se séparer de son prodige…

Puel veut garder Fofana