Mercato - PSG : Cette légende du Real Madrid est lucide pour Mbappé…

Publié le 26 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Véritable légende du Real Madrid et ancienne figure forte des Galactiques, Luis Figo a donné son point de vue sur le dossier Kylian Mbappé. Et l’attaquant du PSG ne devrait pas débarquer de sitôt à la Casa Blanca selon lui.

Le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Ce n’est un secret pour personne. Bien que le président Florentino Pérez ait récemment assuré que de grosses opérations ne devraient pas avoir lieu cet été du côté de la Casa Blanca, le PSG pourrait avoir à faire aux dirigeants madrilènes à l’été 2021, soit à un an de la fin de son contrat, à moins qu’il ne soit prolongé d’ici-là. Mais pour Luis Figo, la puissance financière du PSG pourrait contrecarrer les plans du Real Madrid dans ce dossier.

« Il fait actuellement partie d'une équipe très solide sur le plan financier »