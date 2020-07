Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne gloire du Real Madrid jette un froid sur Mbappé !

Publié le 26 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

L’ancienne star du Real Madrid Luis Figo pense que Kylian Mbappe restera au Paris Saint-Germain et ne le voit pas porter la tunique blanche.

Kylian Mbappe ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais pour ce qui est de l'année prochaine, rien n'est encore certain. L’été prochain, l’attaquant français ne disposera plus que d’une année de contrat avec le club de la capitale. Cette situation pourrait pousser le PSG à le vendre rapidement pour récupérer une somme d’argent afin de ne pas le laisser partir librement en 2022. Mais en coulisses, Leonardo travaillerait pour convaincre l’ancien de l’ASM de prolonger au PSG. Et aux yeux de Luis Figo, Kylian Mbappe devrait rester Parisien…

« Je ne sais pas s'il sera possible de le voir porter la tunique blanche »