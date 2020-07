Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet attaquant de Premier League disponible pour 44M€ ?

Publié le 26 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui à Crystal Palace, Wilfried Zaha est dans les petits papiers du PSG pour la saison prochaine. Et pour l’attaquant ivoirien, la porte pourrait bien s’ouvrir lors de ce mercato estival.

Avec le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG pourrait bien avoir besoin de se renforcer offensivement lors de ce mercato estival. Pour cela, Leonardo regarde notamment du côté de la Premier League. C’est ainsi qu’un intérêt pour Wilfried Zaha, attaquant de Crystal Palace, avait notamment été évoqué . Un intérêt confirmé par Le 10 Sport, qui vous avait révélé au passage que le PSG comptait notamment sur ses bonnes relations avec Pini Zahavi, agent de Zaha, pour espérer boucler l’affaire. Et en ce qui concerne l’aspect financier, cela devrait être dans les cordes pour Leonardo et le club de la capitale.

La porte est ouverte !