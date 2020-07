Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ismaël Bennacer refroidit Doha et Leonardo

Publié le 26 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG cherche un milieu de terrain pour cet été, Ismaël Bennacer fait partie des priorités. Problème, le joueur du Milan AC n’a pas vraiment la tête à un départ actuellement.

Auteur d’une très bonne saison avec le Milan AC, Ismaël Bennacer n’a pas manqué de taper dans l’oeil du PSG, en particulier des dirigeants qataris. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’Algérien est avant tout une demande en provenance de Doha alors que Leonardo se démène pour dénicher un renfort au milieu de terrain cet été. Bennacer pourrait-il donc être la recrue tant attendue au PSG ? Selon les récentes informations de médias algériens, le Milanais donnerait même sa priorité à un départ vers le club de la capitale lors de ce mercato estival. Toutefois, la réalité est bien différente…

« Je ne m’intéresse pas trop… »