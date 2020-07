Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a frappé un grand coup avec cette recrue !

Publié le 27 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’OM a nommé dimanche Pablo Longoria au poste de «head of football», le choix de l’OM a été validé en grande majorité.

L’OM y voit plus clair dans sa hiérarchie. Après le départ d’un commun accord d’Andoni Zubizarreta à la mi-mai, le président du club phocéen assurait vouloir « muscler l’organisation » . Plus de deux mois après cette déclaration faite au micro de RMC, Jacques-Henri Eyraud a tenu parole. Ainsi, plus de directeur sportif, mais plutôt un directeur général chargé du football. Voici le poste que l’OM a attribué à Pablo Longoria dimanche, quelques semaines après avoir nommé Hugues Ouvrad à la position de « head of business ». Et avec Longoria, l’OM ne se serait pas trompé.

Pablo Longoria « correspond au nouveau projet marseillais »