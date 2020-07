Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce grand choix de Jacques-Henri Eyraud est validé !

Publié le 26 juillet 2020 à 10h45 par D.M.

Pablo Longoria devrait prendre le poste de « Head of Football » de l’OM. Des agents qui l’ont côtoyé ont évoqué le profil de l’Espagnol passé par la Juventus ou encore le FC Valence.

Après son « Head of business », Jacques-Henri Eyraud aurait déniché son « Head of football ». Alors que les noms d’Olivier Pickeu ou encore Pep Segura ont été évoqués, le président de l’OM aurait jeté son dévolu sur Pablo Longoria. Passé par la Juventus et le FC Valence, l’Espagnol aurait passé plusieurs entretiens concluants, ce qui le rapprocherait plus que jamais d'une arrivée sur la Canebière. Après la défaite de son équipe face au FC Dac ce samedi, André Villas-Boas avait confirmé cette piste : « Je sais qu'il est proche de l'OM. Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n'ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait. Je le connais bien (…) J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM ».

« Il correspond bien au nouveau projet marseillais »