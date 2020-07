Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier d’Eyraud sur le point d'être résolu ?

Publié le 26 juillet 2020 à 8h45 par La rédaction

A la recheche d’un « Head of Football » depuis le départ de Zubizarreta en mai, l’OM aurait peut-être trouvé son bonheur en la personne de Pablo Longoria. Une piste qui serait très crédible au sein du club phocéen.

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM n’avait plus de directeur sportif et l'objectif premier de Jacques-Henri Eyraud était de trouver un successeur à l’Espagnol. Après de longs mois d’entretiens et de négociations, il semblerait que l’OM ait enfin trouvé son « Head of Football » en la personne de Pablo Longoria, ancien de la Juventus et de Valence dernièrement, comme l’a révélé RMC Sports. La piste de l’Espagnol aurait été relancée par Jacques-Henri Eyraud, soucieux de trouver son « Head of football » avant la reprise de la saison. En attendant une possible validation de la piste par Frank McCourt, un proche du dossier a fait quelques révéléations…

« C’est désormais une piste très crédible »