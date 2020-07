Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va-t-il vraiment quitter le Barça ?

Publié le 26 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi serait en pleine réflexion concernant son avenir au FC Barcelone. Selon vous, que décidera l'Argentin ?

Lionel Messi va-t-il surprendre tout le monde avant de prendre une retraite bien méritée ? Alors que l'on imaginait La Pulga finir sa carrière au FC Barcelone, l'attaquant de 33 ans s'interrogerait fortement sur son avenir. Dernièrement, la Cadena Ser expliquait que Messi songerait à quitter la Catalogne à l'issue de son contrat, en 2021, en raison des problèmes au sein du club. L'Argentin en aurait assez d'être pointé du doigt pour tous les maux du club et serait frustré de voir l'effectif du Barça dans cet état. Ainsi, l'avenir de Lionel Messi n'a jamais été aussi incertain, et plusieurs pistes sont déjà évoquées pour lui.

Faut-il croire au départ de Messi ?