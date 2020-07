Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Lionel Messi s'inscrit plus que jamais au Barça !

Publié le 26 juillet 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Bien qu’il aurait interrompu les discussions pour sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi devrait bel et bien finir par renouveler son bail au sein de son club de toujours. Josep Maria Bartomeu n’a en effet pas le moindre doute à ce sujet, tandis qu’aucune porte de sortie crédible ne semble se dégager à l’heure actuelle pour l'Argentin.

Et si la saison 2020/2021 s’avérait être la dernière de Lionel Messi du côté du FC Barcelone ? Il y a quelques mois, cette hypothèse semblait inenvisageable, mais celle-ci a maintenant pris de l’ampleur depuis que la Cadena SER a annoncé que l’international argentin de 33 ans aurait pris la décision de geler les négociations pour la prolongation de son contrat actuel expirant en juin 2021. Les motifs justifiants cette prise de position du sextuple Ballon d’Or seraient multiples, allant de sa lassitude quant aux derniers résultats du Barça à ses vives tensions avec son président Josep Maria Bartomeu, en passant par le fait que l’Argentin serait passablement agacé par le fait de voir son nom être utilisé pour justifier les erreurs de casting du Barça dans le recrutement et ses contre-performances. Ainsi, Lionel Messi serait prêt à claquer la porte du FC Barcelone à l’heure actuelle. Pour autant, malgré une situation complexe qui inquiète grandement les observateurs du club catalan, il semble que le club catalan et sa direction ne voient pas ce scénario catastrophe réellement se produire dans un an.

Josep Maria Bartomeu persiste et signe pour la prolongation de Lionel Messi !

L’année 2021 sera un tournant dans l’histoire récente du FC Barcelone. Et pour cause, outre le fait que cette année marquera la fin du contrat actuel de Lionel Messi, celle-ci sera également celle de l’élection présidentielle pour élire un nouvel homme à la tête du club catalan. Mais si le mandat de Josep Maria Bartomeu a été semé d’embuches aussi bien sportives qu’institutionnelles, le président catalan veut finir son travail en grande pompe en faisant signer à Lionel Messi sa prolongation de contrat. Ainsi, ces derniers temps, le président du FC Barcelone a multiplié les prises de position dans les médias espagnols en ce sens, et il n’a pas manqué de poursuivre cette démarche dans un entretien à Mundo Deportivo paru ce dimanche. « Lionel Messi a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, et je n’ai pas le moindre doute quant au fait qu’il prolongera », a-t-il expliqué. Une énième prise de position forte de la part de Josep Maria Bartomeu, qui est donc persuadé du fait que La Pulga ne partira pas libre et qu’il réussira à renouveler son bail dans les prochains mois.

