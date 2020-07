Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Setién… Bartomeu met les choses au clair !

Publié le 26 juillet 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Quique Setién au FC Barcelone s’écrit en pointillés et que le nom de Xavi est régulièrement avancé pour lui succéder, Josep Maria Bartomeu a balayé d’un revers de main la possibilité que l’ancienne gloire catalane fasse son retour prochainement.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’hiver dernier après le renvoi d’Ernesto Valverde, Quique Setién a été loin de répondre aux attentes en deuxième partie de saison. Malgré de beaux discours à ses débuts, l’ancien technicien du Real Betis s’est montré incapable d’imposer sa patte dans le jeu du Barça et a même perdu la course au titre en Liga face au Real Madrid. Ainsi, seulement sept mois après sa venue, l’avenir de Quique Setién est des plus incertains. Alors qu’il devrait bien être sur le banc du club catalan en Ligue des Champions au mois d’août, il ne serait pas garanti qu’il conservera son poste une fois la compétition terminée. Dans le même temps, il est annoncé fréquemment que le FC Barcelone se serait d’ores et déjà lancé en quête d’un successeur, et le nom de Xavi revient très fréquemment dans cette optique.

« Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé »