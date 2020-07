Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi à l’Inter ? La réponse d’Antonio Conte

Publié le 26 juillet 2020 à 9h00 par D.M.

La Gazzetta dello Sport évoquait ce samedi un possible transfert de Lionel Messi à l’Inter. Suite à la victoire de son équipe face à la Sampdoria (3-0), Antonio Conte a réagi à cette rumeur.

Lionel Messi avait la possibilité de quitter le FC Barcelone cette année grâce à une clause présente dans son contrat. Mais La Pulga a décidé de poursuivre sa carrière en Catalogne, lui qui est lié au club blaugrana jusqu’en 2021. Alors qu’il aurait stoppé les discussions pour prolonger avec sa direction, Lionel Messi a vu la rumeur évoquant un possible à transfert à l’Inter prendre de l’ampleur. Ce vendredi, la presse italienne indiquait que le père du joueur Jorge Messi allait déménager à Milan et ce samedi, la Gazzetta dello Sport a expliqué que le club nerazzurro attendait un geste financier des propriétaires pour lancer une grande offensive avec Lionel Messi. Toutefois, l’Inter n’a aucune intention d’attirer l'attaquant argentin.

« Messi ? Une situation qui ne peut pas concerner l'Inter »