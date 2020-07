Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Marcelo Bielsa bientôt fixé sur son avenir !

Publié le 26 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

Désiré par Lionel Messi pour s'asseoir sur le banc de Barcelone, Marcelo Bielsa devrait bientôt être fixé concernant son avenir du côté de Leeds.

Le FC Barcelone devrait connaitre de profonds changements cet été. Sans titre en Liga, Quique Setién n’est pas certain d'être reconduit pour une saison supplémentaire avec le Barça. Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, multiplierait les pistes en vue d’un possible changement de coach. Alors que le profil de Xavi est apprécié en interne mais difficilement réalisable sur le court terme, un autre nom aurait été soufflé. Il s’agirait de Marcelo Bielsa. En effet, le coach de Leeds, qui remonte en Premier League, aurait vu son nom être proposé dans les hautes sphères du club catalan par Lionel Messi en personne. L'Argentin aimerait beaucoup voir son compatriote venir s’asseoir sur le banc du Barça. Toutefois, cette piste pourrait très vite disparaître à cause de la décision de Leeds concernant son coach…

Rendez-vous pour une éventuelle prolongation

En effet, comme le révèle le journaliste italien Nicolo Schira, un rendez-vous devrait avoir lieu dans les prochaines semaines entre Marcelo Bielsa et Andrea Radrizzani, propriétaire du club anglais, afin de discuter d’une éventuelle prolongation. Une volonté de Leeds de prolonger son entraineur qui pourrait mettre fin à la rumeur envoyant Marcelo Bielsa à Barcelone. Affaire à suivre…