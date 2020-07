Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Villas-Boas avait trouvé la doublure de Jordan Amavi ?

Publié le 26 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

A l’OM, André Villas-Boas a encore quelques priorités pour renforcer son effectif parmi lesquelles trouver un nouvel arrière gauche. Toutefois, l’entraîneur portugais pourrait déjà avoir la solution entre les mains. Explications.

Pour le moment, l’OM réalise un très bon recrutement avec les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Mais André Villas-Boas ne compte pas s’arrêter là souhaitant toujours renforcer son effectif afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux la saison prochaine avec notamment la participation en Ligue des Champions. Le Portugais a ainsi identifié encore certaines priorités. Dernièrement, Villas-Boas avait ainsi fait part de sa volonté de se renforcer au poste d’arrière gauche afin de venir suppléer Jordan Amavi. Cela fait d’ailleurs depuis l’été dernier que l’OM recherche un nouveau joueur à ce poste. La solution sera-t-elle trouvée cet été sur le marché ? Les Phocéens pourraient toutefois ne pas avoir le besoin de sortir le chéquier pour s’offrir cet arrière gauche tant attendue. En effet, André Villas-Boas pourrait avoir trouvé la solution en la personne de Saîf-Eddine Khaoui.

« Il est intéressant »

A l’instar de Bouna Sarr, repositionné désormais au poste d’arrière droit, Saîf-Eddine Khaoui pourrait lui aussi reculer d’un cran pour venir jouer quelques fois au poste d’arrière gauche. Ce samedi, face au FC Dac, c’est d’ailleurs à ce poste que le Tunisien a été éloigné par André Villas-Boas. Un choix sur lequel s’est d’ailleurs confié l’entraîneur de l’OM. Dans des propos rapportés par La Provence , le Portugais a assuré : « On a commencé à penser à cette possibilité en janvier der- nier, pour le déplacement à Toulouse. On n’avait pas (Jordan) Amavi. On l’a testé, mais il s’est blessé et on a plutôt mis Bouna Sarr à gauche en première période, puis Sakai en seconde. Il commence à prendre bien la position. Il est intéressant. Il semble connaître la position, centre bien. Il doit améliorer le travail défensif. Il a été bien ». Villas-Boas est donc séduit et cette solution pourrait bien être envisagée à long terme. Au point de faire donc de Khaoui la doublure de Jordan Amavi ?

« Je prends ce qu’il y a à prendre »