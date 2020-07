Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’enflamme pour son arrivée à l’OM !

Publié le 26 juillet 2020 à 11h45 par T.M.

C’est officiel depuis ce dimanche, Pablo Longoria va rejoindre l’OM en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. Une bonne nouvelle pour les Phocéens, mais aussi l’Espagnol qui n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son arrivée sur la Canebière.

Le 14 mai dernier, l’OM se séparait d’Andoni Zubizarreta, qui occupait le poste de directeur sportif et ce depuis l’arrivée de Frank McCourt. Avec ce changement, Jacques-Henri Eyraud souhaitait lancer la phase 2 du projet de l'Américain. Pour cela, le président de l’OM s’était lancé à la recherche d’un nouvel homme fort pour le sportif du club phocéen, un « Head of Football ». Une quête semée d’embûches et de nombreux rebondissements. Et alors que ce dossier semblait être à l’arrêt, cela s’est finalement accéléré ces dernières heures avec l’annonce de l’arrivée imminente de Pablo Longoria. L’officialisation n’aura finalement pas tardé puisque le club phocéen a annoncé l’arrivée de l’Espagnol ce dimanche matin.

« Je suis fier d'avoir cette grande opportunité »