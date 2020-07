Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé envoie un message fort à Leonardo !

Publié le 26 juillet 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Jesé est désormais revenu de son prêt au Sporting, l’Espagnol a tenu à faire passer un message au PSG et à Leonardo.

Recruté en 2016 par le PSG au Real Madrid, Jesé est aujourd’hui l’un des plus gros flops du recrutement parisien. Cela fait ainsi plusieurs saisons désormais que le club de la capitale cherche à s’en débarrasser, n’arrivant finalement qu’à lui trouver des prêts. Las Palmas, Betis Séville, Stoke City, Sporting Portugal… Jesé a enchainé les clubs ces derniers mois sans trouver de stabilité, ni de réussite. Cela se fera-t-il cet été ? Revenu de son expérience au Portugal, l’Espagnol est donc à nouveau un joueur du PSG, sur lequel Thomas Tuchel et Leonardo ne semblent toutefois pas compter, alors qu’il a encore pourtant un an de contrat avec le club de la capitale.

« A la disposition du club »