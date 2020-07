Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau brésilien bientôt à Paris ?

Publié le 26 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un nouvel attaquant pour combler les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG compterait recruter un attaquant pour prendre part à la rotation de Thomas Tuchel et pourrait bien l’avoir trouvé.

Cet été, Leonardo compterait mener à bien plusieurs opérations de grande envergure. En plus d’un successeur à Thiago Silva dont le contrat à expiration une fois la saison terminée, le PSG chercherait à en faire de même au poste de latéral droit diminué numériquement parlant par le départ de Thomas Meunier, et au milieu de terrain où deux recrues seraient escomptées. Pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo aurait une petite idée en tête.

Matheus Cunha dans le viseur de Leonardo