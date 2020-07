Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix de McCourt et Eyraud qui susciterait déjà des interrogations…

Publié le 26 juillet 2020 à 17h45 par T.M.

Ce dimanche, Pablo Longoria s’est vu confier les clés du sportif à l’OM. Une décision des Phocéens qui en interpellerait toutefois certains. Explications.

Ces dernières heures, le dossier du « Head of Football » s’est considérablement accéléré. Alors que cette quête du successeur d’Andoni Zubizarreta semblait plus que jamais à l’arrêt, différents médias ont finalement annoncé ce samedi que Jacques-Henri Eyraud avait trouvé son bonheur avec Pablo Longoria. L’officialisation n’aura finalement pas tardé puisqu’elle est intervenue ce dimanche matin. L’Espagnol a ainsi été nommé Directeur Général délégué chargé du Football, se voyant ainsi confier les clés du sportif à l’OM. « Pablo supervisera l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l’usage des données dans la prise de décision sportive », pouvait-on notamment lire dans le communiqué marseillais.

L’arrivée de Longoria interroge…