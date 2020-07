Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud dévoile les dessous de l’arrivée de Pablo Longoria !

Publié le 26 juillet 2020 à 13h45 par T.M.

A la recherche de son « Head of Football », l’OM a annoncé ce dimanche l’arrivée de Pablo Longoria. Un choix sur lequel est revenu Jacques-Henri Eyraud.

Un très long feuilleton prend enfin fin à l’OM. Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud s’était mis en quête d’un « Head of Football », afin de lui donner les clés du sportif sur la Canebière. Pendant plusieurs semaines, ce dossier a fait énormément parler et les rebondissements ont été nombreux. Alors que le nom d’Olivier Pickeu ou encore Pep Segura, c’est finalement Pablo Longoria qui a posé ses valises à l’OM. Ce dimanche, le club phocéen a officialisé l’arrivée du dirigeant espagnol en tant que Directeur Général délégué chargé du Football.

« Nous recherchions un manager sportif très expérimenté »