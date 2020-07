Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Coutinho… Bartomeu ne regrette rien !

Publié le 26 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a enchainé les erreurs de casting dans son recrutement ces dernières années, Josep Maria Bartomeu explique ne pas regretter les choix opérés par la direction en la matière.

Le moins que l’on puisse dire est que le FC Barcelone n’est jamais parvenu à remplacer Neymar après son transfert au PSG en 2017. Recruté juste après le départ de l'international brésilien, Ousmane Dembélé n’a pas réussi à s’imposer à cause d’une succession de blessures, tandis que Philippe Coutinho ne s’est pas montré en mesure de s’adapter au Barça après son arrivée en janvier 2018, chose qui l’a conduit à être prêté au Bayern Munich cette saison. Qui plus est, Antoine Griezmann semble maintenant prendre le même chemin que les deux cités précédemment tant il ne parvient pas non plus à s’adapter, son poste préférentiel étant déjà occupé par l’indéboulonnable Lionel Messi. La direction catalane est ainsi fréquemment pointée du doigt par les observateurs du FC Barcelone pour ses choix en matière de recrutement. Pour autant, Josep Maria Bartomeu affirme ne pas regretter les arrivées d'Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho, le président du Barça considérant que ces transferts étaient des choix judicieux sur le papier.

Josep Maria Bartomeu ne regrette rien avec Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho !