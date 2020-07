Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce du Barça sur l'avenir de Luis Suarez

Publié le 26 juillet 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que le contrat de Luis Suarez au FC Barcelone expirera l’an prochain, Josep Maria Bartomeu s'est montré évasif concernant l’avenir de l’international uruguayen au sein du club catalan.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Si ses qualités de finisseur sont globalement intactes tant celui qu’on surnomme El Pistolero est toujours en mesure d’inscrire de sublimes réalisations, le buteur uruguayen est victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois. C’est justement pour cette raison qu’il est annoncé depuis plusieurs mois que le Barça a fait de Lautaro Martinez sa grande priorité de recrutement pour la fenêtre estivale des transferts à venir, tandis que Luis Suarez est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 avec une option pour une année supplémentaire. Et son côté, si l’ancien joueur de Liverpool a toujours confié qu’il voyait son avenir s’écrire au FC Barcelone, en expliquant même dernièrement qu'il serait prêt à prolonger en fonction des besoins du club, Josep Maria Bartomeu s’est montré plus évasif sur le sujet.

Pas de réelle prolongation de contrat en vue pour Luis Suarez ?