Mercato - PSG : Le FC Barcelone en rajoute une couche sur le retour de Neymar !

Publié le 26 juillet 2020 à 8h15 par H.G.

Alors que Neymar n’est plus du tout dans l’optique de retourner au FC Barcelone comme nous vous l’avons révélé, le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, n’a pas caché de son côté que le recrutement de l’attaquant brésilien serait très compliqué à concrétiser.

Le feuilleton battait son plein il y a un an. En ce temps là, Neymar souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone deux ans après son arrivée au PSG, mais le club catalan n’est jamais parvenu à faire revenir son ancien numéro 11 faute de moyens financiers suffisants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un an plus tard, la donne semble avoir radicalement évolué. Tandis que Neymar s’est rapidement remobilisé avec le PSG après son retour avorté au Barça, l’ancien joueur de Santos a changé son fusil d’épaule et est maintenant pleinement épanoui dans la capitale française. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’international brésilien de 28 ans n’est plus du tout dans l’optique de retourner chez les Blaugrana puisqu’il est même dans l’optique de vouloir prolonger son bail au PSG au-delà de 2022, même si aucune offre ne lui a encore été transmise.

