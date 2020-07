Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Décidé à ne pas vendre l’OM, McCourt annonce «la seconde phase» de son projet !

Publié le 26 juillet 2020 à 12h30 par T.M.

Ces dernières semaines, Frank McCourt n’a cesse de répéter qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM. Et à l’occasion de la nomination de Pablo Longoria au poste de « Head of Football », l’Américain a annoncé la couleur pour l’avenir de son projet sur la Canebière.

Arrivé en 2016 à la tête de l’OM, succédant à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt compte bien rester quelques un certain temps à la tête du club phocéen. L’Américain l’a d’ailleurs bien fait savoir à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, eux qui sont intéressés depuis quelques désormais pour racheter l’OM. C’est ainsi via l’intermédiaire de son avocat que McCourt avait tenu à définitivement clore les débats sur une possible vente. « Je vous fais part, de manière formelle et définitive, de la réponse de mon client : le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients », assurait ainsi l’avocat de l’homme fort marseillais. L’avenir de l’OM va donc continuer à s’écrire avec Frank McCourt, qui vient d’ailleurs de lancer la seconde phase de son projet suite à la nomination de Pablo Longoria au poste Directeur Général délégué chargé du Football, « le Head of Football », tant recherché par Jacques-Henri Eyraud ces dernières semaines.

« Tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet »

Avec cette arrivée de Pablo Longoria, un nouveau chapitre débute donc à l’OM. Et sur le site du club phocéen, Frank McCourt a tenu à le faire savoir. « J’ai acquis l’OM en raison de sa grande Histoire, de ses formidables supporters, ainsi que de son potentiel infini et inexploité. A l’issue de ces quatre dernières années, après un renforcement considérable des ressources du club, nous avons désormais achevé la première phase de notre projet, ainsi que le démontre notre qualification en Ligue des Champions. Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble. Grâce au leadership continu de Jacques-Henri, à l’arrivée de Pablo et Hugues, ainsi qu’à l’engagement d’André, tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet », a ainsi assuré l’homme d’affaires américain. Un discours qui montre bien que McCourt n’a pas l’intention de lâcher l’OM, lui qui est plutôt tourné vers l’avenir avec le club phocéen.

