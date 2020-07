Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé pour s’offrir Eduardo Camavinga ?

Publié le 27 juillet 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid pourrait bien laisser filer sa chance avec Eduardo Camavinga, cela pourrait pourquoi pas profiter à un certain Leonardo du côté du PSG.

Le feuilleton Eduardo Camavinga est-il totalement relancé ? A 17 ans, le joueur de Rennes a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Toutefois, dernièrement c’est le Real Madrid qui semblait plus que jamais favori dans cette course. Elle pourrait finalement être totalement relancée à en croire les dernières informations de As . En effet, ce lundi, le média ibérique annonce que suite aux récents propos de Florentino Pérez, qui expliquait que le Real Madrid ne fera pas de grosses opérations cet été, Camavinga aurait été déçu. Son agent aurait alors prévenu la Casa Blanca qu’il pourrait ne pas attendre le Real Madrid et étudier d’autres offres. Cela tombe bien, d’autres prétendants sont à l’affût.

Leonardo va-t-il en profiter ?