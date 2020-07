Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Camavinga aurait fait une annonce fracassante à Zidane !

Publié le 27 juillet 2020 à 8h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Eduardo Camavinga semblait s’écrire du côté du Real Madrid, cela pourrait finalement ne pas être le cas. Explications.

A 17 ans, Eduardo Camavinga a crevé l’écran cette saison avec Rennes. Au milieu de terrain, le protégé de Julien Stéphan a montré un talent immense, ce qui devrait lui ouvrir de grandes portes. Et cela pourrait commencer avec le Real Madrid. En effet, les Merengue sont tombés sous le charme du Rennais, l’imaginant comme le successeur de Casemiro dans l’entrejeu de Zinedine Zidane. Problème, le coronavirus est passé par là et avec des finances réduites, le Real Madrid ne fera pas de folies cet été. Florentino Pérez l’a ainsi dernièrement annoncé, la Casa Blanca ne fera pas de grosses opérations cet été. De quoi possiblement relancé le dossier Camavinga.

Camavinga regarde ailleurs ?