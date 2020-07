Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Jesé résolu cet été par Leonardo ?

Publié le 27 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis 2016, le PSG traine Jesé comme un poids à son pied. Toutefois, ce flop pourrait bien se terminer dans les prochaines semaines…

Alors que le PSG avait lâché 25M€ pour recruter Jesé, cet investissement ne porte clairement pas ses fruits. L’ancien du Real Madrid est plus qu’un flop pour le club de la capitale, qui n’a cessé de l’envoyer en prêt ces dernières saisons. L’Espagnol revient d’ailleurs d’une aventure au Sporting Portugal. Et alors que Jesé n’a plus qu’un an de contrat, il espère retrouve la lumière, que ce soit au PSG ou ailleurs. Se tenant à disposition du club de la capitale, il souhaite toutefois retrouver du temps de jeu : « Ce dont j’ai besoin, c’est d’un endroit où on me fait jouer 30 matchs ».

Le bonheur se trouve en Espagne ?