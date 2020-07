Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les envies de Leonardo pourraient faire une grosse victime cet été...

Publié le 27 juillet 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, les éventuelles arrivées dans ce secteur au cours de la fenêtre estivale des transferts pourraient avoir une incidence sur l’avenir de Leandro Paredes.

Après avoir enregistré les arrivées d’Ander Herrera, de Pablo Sarabia et d’Idrissa Gueye l’été dernier, le PSG ne semble toujours pas être rassasié dans sa quête de renforts au milieu de terrain. Et pour cause, alors qu’il a fait de ce secteur l’un de ses principaux chantiers en vue du mercato estival à venir, Leonardo aimerait recruter non pas un, mais deux nouveaux joueurs dans l’entrejeu. Comme le10sport.com vous l’a révélé, sa cible prioritaire dans cette optique se nomme Sergej Milinkovic-Savic, pour lequel les négociations avec la Lazio devraient s’accélérer après la fin du championnat de Serie A début août. Parallèlement, le directeur sportif du PSG a également coché les noms de Lorenzo Pellegrini et d’Ismaël Bennacer comme nous vous l’avons également révélé. Toutefois, il se pourrait que toutes ces éventuelles arrivées conduisent Leandro Paredes à n’avoir d’autre choix que de faire ses valises dans les prochaines semaines.

Leandro Paredes vendu en cas d’arrivée d’un nouveau milieu de terrain ?