Mercato - PSG : La prochaine destination de James Rodriguez déjà trouvée ?

Publié le 26 juillet 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, James Rodriguez a été proposé à Leonardo par Jorge Mendes. Ce dernier se serait mis d'accord avec le Real Madrid pour que l'international colombien change de club cet été. Toutefois, comme l'a annoncé un proche du joueur, James Rodriguez voudrait rejoindre l'Angleterre en priorité. Ce qui pourrait profiter à Manchester United, qui serait prêt à approcher Zinedine Zidane pour rafler la mise.

En fin de contrat à l'issue de la prochaine saison, James Rodriguez serait plus que jamais sur le départ. Pour ne pas voir son milieu offensive colombien quitter le Real Madrid gratuitement dans un an, Zinedine Zidane devrait le pousser vers la sortie lors du mercato estival. Ainsi, Jorge Mendes s'active déjà en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à son protégé. Et le PSG est une option envisagée par l'agent de James Rodriguez. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Jorge Mendes s'entretient régulièrement avec Leonardo. Lors de ces échanges, le Portugais a proposé les services de son poulain au directeur sportif du PSG.

Un départ inévitable pour James Rodriguez ?

Ce dimanche, ABC a lâché de nouvelles précisions de taille sur James Rodriguez. D'après le média espagnol, l'international colombien et le Real Madrid seraient déterminés à mettre un terme à leur collaboration. Dans cette optique, le clan James Rodriguez et la direction du club merengue se seraient entendus pour se séparer dans les prochaines semaines. Mais quel sera le prochain club de James Rodriguez ?

Un transfert à 25M€ vers Manchester United ?