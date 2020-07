Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un mauvais coup signé Raiola pour Zidane ?

Publié le 26 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Mino Raiola, agent de Paul Pogba, ne devrait vraisemblablement pas faire les affaires de Zinedine Zidane, qui souhaite recruter le Français au Real Madrid depuis l’été dernier.

Entre Zinedine Zidane et Paul Pogba, c’est une longue histoire. Déjà, le milieu de Manchester United n’a jamais caché son admiration pour son illustre aîné. Mais la véritable naissance de cette histoire, est bien sur liée au mercato. Depuis plus d’un an, Zinedine Zidane milite pour l’arrivée de Pogba au Real Madrid. Il ne semble toutefois pas vraiment soutenu. Le président Florentino Pérez aurait en effet toujours fermement refusé de recruter le champion du monde français, à en croire Soccer Link . Cela aurait d’ailleurs créé quelques tensions à l’automne entre les deux hommes, avec Pérez qui aurait notamment commencé à sonder la piste José Mourinho. Les choses n’ont pas changé, nous vous l’avons révélé le 31 mai dernier, Pogba reste mai dernier l’un des objectifs de Zidane à Madrid.

Les portes du Real Madrid, sont fermées

Les ardeurs de Zinedine Zidane ont toutefois été douchées. Récemment interrogé sur le mercato, le président Florentino Pérez a en effet clairement laissé entendre qu’il ne faudra pas s’attendre à des coups d’éclats du Real Madrid, cet été. « Il n'y aura pas de grandes signatures » a expliqué Pérez, d’après MARCA . « La situation est très mauvaise. C'est très compliqué de demander aux joueurs de baisser leur salaire et de faire une signature de cette nature ». Cela exclut donc d’office un possible transfert de Pogba à Madrid. A Manchester United on ne serait en effet déjà pas ouverts à un départ du Français et si cette possibilité sera envisagée, ce sera seulement pour des offres extrêmement importantes.

