Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a une occasion à saisir pour Paul Pogba !

Publié le 26 juillet 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Grande priorité de Zinedine Zidane depuis son retour au Real Madrid, Paul Pogba est encore et toujours dans le viseur du technicien du Real Madrid en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et il se pourrait que le Champion du Monde 1998 ait une occasion à saisir dans les prochaines semaines puisque Manchester United ne serait pas fermé à l’idée d’un départ de son milieu.

Depuis son grand retour au Real Madrid à la fin de l’exercice 2018/2019, Zinedine Zidane a un grand rêve : attirer Paul Pogba dans ses rangs. Ainsi, lors de la précédente fenêtre estivale des transferts, le technicien français a tout fait pour tenter de convaincre Florentino Perez d’enrôler le Champion du Monde 2018, qui avait alors confié qu’il souhaitait relever un nouveau défi et quitter Manchester United. Seulement voilà, le président des Merengue ne l’entendait pas de cette oreille, notamment du fait des fortes prétentions des Red Devils pour laisser partir leur joueur. Par conséquent, Zinedine Zidane n’a eu d’autres choix que de se faire une raison tandis que Paul Pogba est finalement resté du côté d’Old Trafford. Et en dépit du fait que le Français ait été miné par les blessures cette saison, l’entraîneur de la Casa Blanca ne semble toujours pas avoir abandonné son projet de recruter son compatriote, sous contrat avec l’écurie mancunienne jusqu’en 2021 avec une année en option.

Zinedine Zidane ne lâche rien pour Paul Pogba !

Face à un Luka Modric vieillissant et un Casemiro qui enchaine les matchs faute d’avoir un remplaçant, il est évident que l’éclosion du jeune Federico Valverde ne suffit pas pour combler les manques dans l’entrejeu du Real Madrid. Une recrue semble clairement nécessaire dans ce secteur de jeu, et une fois encore, Zinedine Zidane a le nom de Paul Pogba en tête. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 31 mai dernier, le coach madrilène s’est entretenu avec Mino Raiola pour faire le point sur la situation du milieu français à Manchester United. Même si Florentino Perez n’est toujours pas le plus favorable à une arrivée du Champion du Monde 2018 et que ses relations avec le célèbre super-agent ne sont pas au beau fixe, Zinedine Zidane a souhaité prendre les devants pour ne pas laisser passer sa chance une deuxième fois avec Paul Pogba. Plus encore, Alain Migliaccio, l’homme qui gère les intérêts de l’entraîneur français, pourrait même servir d’intérêt afin de convaincre Manchester United de lâcher son joueur qui a aussi fait l’objet de discussions entre Mino Raiola et la Juventus, comme nous vous l’avons également révélé. Et bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, il semblerait que son agent n’ait pas forcément besoin d’agir pour convaincre le club mancunien de laisser Paul Pogba cet été.

Manchester United ouvert à un départ de Paul Pogba ?