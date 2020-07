Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu en rajoute une couche pour Quique Setién !

Publié le 26 juillet 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Quique Setién est fréquemment remis en question depuis la perte du titre de champion d’Espagne face au Real Madrid, Josep Maria Bartomeu a tenu à calmer les choses en affirmant que son entraîneur n’était pas le principal responsable de cet échec.

« Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais confiance, ainsi qu'à son équipe. (…) C’est un vétéran qui a de l'expérience et une bonne psychologie et le fait qu'ils aient fait leur autocritique réaffirme ce que je pense de lui, à savoir qu'il peut gagner la Ligue des champions et aller de l'avant la saison prochaine », a expliqué Josep Maria Bartomeu ce dimanche dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , annonçant ainsi que Quique Setién sera toujours l’entraîneur du FC Barcelone en 2020/2021. Cette tendance n’était pas gagnée dans la mesure où l’avenir du technicien du Barça s’écrivait en pointillés dernièrement, et cela tout particulièrement depuis la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid. Ainsi, malgré les informations qui ont dernièrement annoncé que la direction du club catalan avait songé à se séparer de l’ancien coach du Real Betis, Josep Maria Bartomeu a tenu à clarifier les choses en affirmant que l’avenir de Quique Setién n’avait jamais été remis en question, tout en trouvant d’autres justifications pour expliquer la perte du titre de champion d’Espagne.

« Nous devons regarder vers l’avenir »