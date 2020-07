Foot - Mercato

Mercato : Une destination à oublier pour Edinson Cavani ?

Publié le 26 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Le frère et agent d’Edinson Cavani se serait rendu au Portugal afin de visiter les installations du Benfica. Toutefois, ce transfert pourrait ne jamais voir le jour et ce, pour plusieurs raisons.

Edinson Cavani n’est plus un joueur du PSG. Meilleur buteur du club parisien, l’attaquant uruguayen n’a pas prolongé son contrat de quelques semaines pour pouvoir disputer la Ligue des champions. Le joueur de 33 ans est donc désormais libre de rejoindre le club de son choix. Edinson Cavani a été annoncé proche de plusieurs équipes à l’instar de l’Atlético, de l’Inter, mais aussi de Benfica. Toutefois ce vendredi, Record a annoncé que le club lisboète n'avait pas l'intention de recruter l'ancien membre du PSG. La réalité serait légèrement différente.

Un dossier compliqué pour le Benfica