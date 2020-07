Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le successeur d'Osimhen trouvé par Campos ?

Publié le 26 juillet 2020 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 26 juillet 2020 à 12h39

Soucieux de trouver un successeur à Victor Osimhen, en partance vers Naples, le LOSC aurait activé la piste menant à Alfredo Morelos des Rangers en Écosse.