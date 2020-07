Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’annonce déjà compliqué pour cet attaquant brésilien !

Publié le 26 juillet 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que le PSG aurait décidé de se lancer pour Matheus Cunha, ce dossier pourrait bien être compliqué pour Leonardo. Explications.

Après avoir concentré ses efforts sur la recherche d’un milieu de terrain, voilà que Leonardo étudierait la possibilité de recruter un nouvel attaquant pour le PSG. Pour cela, le Brésilien se tournerait vers l’Allemagne. Selon RMC , le directeur sportif parisien aurait ainsi coché le nom de Matheus Cunha, attaquant brésilien de 21 ans qui évolue actuellement au Hertha Berlin. Un intérêt également confirmé du côté du Brésil. Selon les informations de GloboEspore , Leonardo se serait déjà entretenu avec les agents de Cunha, promettant même une offensive après la Ligue des Champions.

Un dossier délicat ?