Mercato - Real Madrid : Un énigmatique appel du pied de Dybala à Pogba ?

Publié le 2 juillet 2020 à 19h00 par A.C.

Paulo Dybala, star de la Juventus et ancien coéquipier de Paul Pogba, a fait une sortie très remarquée.

Paul Pogba a quitté la Juventus en 2016, mais son fantôme continue à planer sur l’Allianz Stadium. Il ne se passe en effet pas un mercato sans que la presse italienne ne parle d’un retour du champion du monde, actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2021. Pourtant, Zinedine Zidane rêve également de Pogba. Après l’échec de l’été dernier, le coach du Real Madrid souhaiterait toujours avoir le milieu de 27 ans sous ses ordres, même si ses dirigeants ne semblent pas vraiment séduits.

« J’ai parlé à plusieurs anciens coéquipiers qui ont quitté la Juventus et qui ont très envie de revenir »