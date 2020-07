Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord trouvé dans le dossier James Rodriguez ?

Publié le 26 juillet 2020 à 18h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Jorge Mendes a proposé les services de James Rodriguez à Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait une grosse ouverture pour attirer le milieu du Real Madrid vers le Camp des Loges.

Indésirable au Real Madrid, James Rodriguez pourrait poser ses valises au PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Jorge Mendes discutent régulièrement ensemble ces dernières semaines. Selon nos informations du 17 juillet, les deux hommes ont d'ailleurs abordé le cas de James Rodriguez récemment. En effet, l'agent du Colombien a proposé les services de son poulain au directeur sportif du PSG. Et il semblerait que le Real Madrid soit disposé à coopérer pour ce transfert.

Un accord entre le clan James Rodriguez et Zinedine Zidane ?