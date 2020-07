Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche d'être distancé pour James Rodriguez ?

Publié le 26 juillet 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que le cas de James Rodriguez a été évoqué entre le PSG et son agent Jorge Mendes, une grosse écurie anglaise serait prête à passer à l’action pour arracher sa signature.

Revenu au Real Madrid l’été dernier après deux saisons en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez a connu un exercice délicat en 2019/2020. Alors que Zinedine Zidane ne souhaitait pas le conserver l’été dernier, le milieu offensif colombien n’a jamais réussi à gagner la confiance du technicien français des Merengue , chose qui devrait selon toute vraisemblance le conduire à s’en aller cet été de la Casa Blanca à un an de la fin de son contrat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les prétendants ne manquent pas pour accueillir l’ancien Monégasque. Outre l’Atlético de Madrid, qui est toujours sur ses traces après avoir déjà tenté de l’enrôler l’été dernier, le PSG s’est dernièrement vu proposer le Colombien par Jorge Mendes après que le célèbre agent ait abordé son cas avec Leonardo comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, il se pourrait que le directeur sportif parisien et Diego Simeone soient tout proches de se faire distancer par une prestigieuse écurie de Premier League.

Manchester United va passer à l’action pour James Rodriguez !