Mercato - ASSE : L’avenir de Loïc Perrin est déjà tout tracé !

Publié le 26 juillet 2020 à 16h30 par Dan Marciano

La rencontre de Coupe de France face au PSG (défaite 1-0) devrait être le dernier match de Loïc Perrin. Le joueur de l’ASSE devrait annoncer prochainement sa retraite avant possiblement de se lancer dans une carrière de dirigeant.

Loïc Perrin se faisait une joie de disputer la finale de la Coupe de France face au PSG. Un match particulier pour le joueur présent à l’ASSE depuis 1997 et qui voit son contrat arriver à son terme le 31 juillet. Un ultime rendez-vous qui aurait pu finir sous les triomphes et qui a terminé dans les larmes. Tout a basculé à la 31ème minute lorsque Loïc Perrin a taclé dangereusement Kylian Mbappé. Après avoir visionné l’action sur son écran de contrôle, l’arbitre a sorti le carton rouge. Au bord des larmes, le capitaine des Verts s’est rendu au vestiaire la tête basse. Une image qui pourrait bien clore l’aventure de Loïc Perrin à l’ASSE en tant que joueur...

Perrin devrait arrêter sa carrière sportive…

« Mon dernier match avec l’ASSE ? C'est possible que cela soit mon dernier match » avait déclaré ce jeudi Loïc Perrin. Le défenseur a donc clairement laissé entendre que cette finale de Coupe de France face au PSG serait le dernier match de sa longue carrière. Ce dimanche, L’Equipe indique que le joueur de 34 ans devrait prochainement prendre sa retraite. Toutefois, cette annonce n’interviendra pas cette semaine car il souhaiterait digérer son expulsion et présenter ses excuses à Kylian Mbappé avant de s’exprimer publiquement. Une information qui ne fait que confirmer ce que tout le monde pressentait. Dès vendredi, Jessy Moulin avait vendu la mèche : « On aura le temps de lui dire en quatre yeux mais il n’y a personne qui pourra lui en vouloir quand on voit sa carrière. Il est exemplaire, dans tous les domaines. C’était un leader toute sa carrière par ses qualités sur le terrain. C’est un vrai stéphanois qui nous quitte et ça fait beaucoup de peine de savoir qu’il ne sera plus à côté de nous dans le vestiaire. Mais j’espère qu’il restera proche de nous et il sait de toute façon que toute l’équipe l’aime très fort. » Président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo a également tenu à rendre hommage à Loïc Perrin : « C’est un mec formidable. Il a fait toute sa carrière à l’ASSE quand certains changent de club pour quelques euros de plus (…) Dans un monde d’argent, je considère que Perrin est un exemple pour tous » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à But Football Club . Le défenseur ne devrait donc plus fouler les pelouses des terrains de football, mais pourrait rester à l’ASSE dans un rôle bien différent.

… Pour entamer une carrière de dirigeant ?