Mercato - Barcelone : Arthur Melo toujours remonté contre le Barça ?

Publié le 26 juillet 2020 à 16h00 par D.M.

Transféré à la Juventus, Arthur ne décolérerait pas après avoir été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Le milieu de terrain serait également furieux contre Quique Setién.

Arthur vit ses derniers jours en tant que joueur du FC Barcelone. Le milieu de terrain va prochainement prendre la direction de la Juventus où il s’est engagé pour un transfert estimé à 72M€ + 10M€ de bonus. Toutefois, le Brésilien n’avait pas l’intention de quitter le club catalan et ce, malgré la volonté des dirigeants de le vendre afin d’entériner le transfert de Miralem Pjanic. Après plusieurs semaines de négociations, Arthur a finalement accepté de rejoindre la Juventus, mais garderait encore de la rancœur envers les dirigeants du FC Barcelone et certains membres du staff.

Arthur en colère contre le FC Barcelone