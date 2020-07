Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Les reproches de Pierre Ménès à Loïc Perrin…

Publié le 26 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Auteur d’un tacle très dangereux sur Kylian Mbappé, qui lui a d’ailleurs valu un carton rouge, Loïc Perrin a vu Pierre Ménès lui reprocher son geste sur l’attaquant du PSG.

Ce vendredi, l’ASSE s’est inclinée face au PSG (1-0) en finale de Coupe de France. Une rencontre durant laquelle les Verts se sont retrouvés à 10 dès la 30ème minute de jeu. En effet, Loïc Perrin a été exclu, peut-être pour son dernier match avec les Stéphanois, suite à un violent tacle sur Kylian Mbappé, qui a d’ailleurs dû céder sa place, souffrant d’une grosse entorse de la cheville. Immédiatement, ce geste a valu à Perrin de nombreuses critiques, étant donné que son geste était dangereux et pas maitrisé. Sur son blog, Pierre Ménès a lui aussi pointé du doigt le joueur de Claude Puel.

« Je veux bien qu’il ne le fasse pas exprès. Mais… »