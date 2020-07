Foot - ASSE

ASSE : Saliba affiche d’énormes regrets pour le PSG

Publié le 24 juillet 2020 à 8h55 par G.d.S.S. mis à jour le 24 juillet 2020 à 9h03

Alors que l’ASSE affrontera le PSG ce vendredi soir en finale de la Coupe de France, William Saliba regrette amèrement de louper ce choc.