Foot - ASSE - Polémique

ASSE - Polémique : Mbappé, Perrin... Le mea-culpa de Bouanga !

Publié le 25 juillet 2020 à 10h30 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain a remporté sa treizième finale de la Coupe de France vendredi dernier face à l’AS Saint-Etienne. (1-0) Un match qui a basculé après le rouge de Loïc Perrin, pour une faute sur Kylian Mbappé. Après avoir crié au scandale, Denis Bouanga est revenu sur ses propos.

Pour certains c’est une faite évidente, pour d’autres, beaucoup moins. C’est le cas de Denis Bouanga. Après la défaite de l'ASSE face au PSG en finale de la Coupe de France (1-0), il a en effet fait part de son incompréhension concernant l’expulsion de Loïc Perrin, suite à sa faute sur Kylian Mbappé. « On avait à cœur de bien commencer cette finale. On avait comme objectif de mettre de l’intensité, c’est ce qu’on a fait » a lancé Bouanga, au micro de France Television . « Malheureusement, il y a eu cette injustice. Voilà. On ne comprend pas pourquoi c’est d’un côté et pas de l’autre. Mais bon c’est comme ça, on a essayé de rester dedans et d’imposer notre jeu ». Finalement, il semble avoir changé d’avis quelques heures après cette sortie...

« Mea culpa, il y avait bien rouge... »

Via son compte Twitter, Denis Bouanga est revenu sur la faute de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé et a reconnu que l’expulsion était finalement juste. « Mea culpa, il y avait bien rouge... Ne jamais parler à chaud. Des regrets mais une grande fierté. Fier de ce groupe. Cœur vert » a écrit le joueur de l’ASSE, sur le réseau social. Désormais, le grand sprint est lancé pour Mbappé, puisque le huitième de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta est programmé pour le 12 aout prochain.