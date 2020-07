Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé aurait une destination en tête pour son avenir !

Publié le 26 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

De retour d’un prêt pour Sporting Portugal, Jesé pourrait bien donner un nouveau tournant à sa carrière durant ce mercato estival. L’attaquant du PSG aurait d’ailleurs un rêve pour se relancer.

L’heur du changement a-t-elle sonné pour Jesé ? Du retour d’un prêt au Sporting Portugal, l’Espagnol a encore un an de contrat avec le PSG, qui ne compte toutefois pas sur lui. Alors que l’ancien du Real Madrid se tient à disposition de Leonardo et Thomas Tuchel, il veut toutefois jouer. Après avoir connu des dernières saisons compliquées, Jesé veut enfin retrouver la lumière. « Et maintenant, je vous demande de me donner l’opportunité où je pourrais être heureux de jouer à nouveau. Ce dont j’ai besoin, c’est d’un endroit où on me fait jouer 30 matchs », a-t-il notamment expliqué pour Marca.

Direction Cadix ?