Mercato - PSG : Une porte s’ouvre pour Alphonse Aréola !

Publié le 26 juillet 2020 à 22h15 par Th.B.

Devenu indésirable au PSG où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, Alphonse Aréola pourrait s’engager du côté de Chelsea qui devrait se débarrasser de Kepa Arrizabalaga cet été.

Prêté pour l’intégralité de la saison au Real Madrid alors qu’il devait se contenter d’une place de titulaire occasionnel avec le PSG lors de l’exercice précédent, Alphonse Aréola ne semble plus être le bienvenu au PSG. Représenté par le sulfureux Mino Raiola, le champion du monde tricolore devrait aller voir ailleurs à l’intersaison, le PSG ne comptant plus sur ses services. Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023, Aréola pourrait cependant rebondir en Angleterre, alors qu’il a récemment acheté une propriété en plein coeur de Londres. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Newcastle et surtout Chelsea se penchent sur son dossier. Arsenal serait également sur les rangs. Et les Blues prépareraient le départ de Kepa Arrizabalaga.

Kepa Arrizabalaga en partance, une aubaine pour Aréola