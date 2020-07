Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a les cartes en main dans ce dossier brûlant !

Publié le 27 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger le contrat de Steve Mandanda au plus vite, l’OM part avec un avantage de taille dans ce dossier puisque le gardien phocéen semble très ouvert à l’idée de terminer sa carrière au club.

Le mercato estival 2020 commence fort à l’OM ! En effet, le club phocéen a déjà bouclé les arrivées d’Alvaro Gonzalez, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Mais en plus de ces différentes recrues, Jacques-Henri Eyraud a réussi à acter la prolongation de contrat de Dimitri Payet tout en faisant baisser le salaire du milieu offensif tricolore. Et alors que l’OM envisagerait le même procédé pour Steve Mandanda, les feux sont au vert dans ce dossier.

Mandanda veut continuer à l’OM