Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait enfin arriver à ses fins avec Pogba !

Publié le 27 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé fin mai, Zinedine Zidane compte toujours s’attacher les services de Paul Pogba au Real Madrid. Et sa chance pourrait se présenter puisque Manchester United serait finalement susceptible de vendre sa star cet été.

Pour Paul Pogba, tout ne semblerait pas encore perdu pour Zinedine Zidane. À son retour au poste d’entraîneur du Real Madrid au printemps 2019, le technicien français aurait fait de Kylian Mbappé et de Paul Pogba ses deux recrues escomptées à terme, en plus d’Eden Hazard qui a lui débarqué l’été dernier. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 31 mai dernier que Zidane avait contacté Mino Raiola, agent de Paul Pogba, afin de prendre le pouls pour une éventuelle opération. Étant bien revenu avec Manchester United durant le restart de Premier League, le champion du monde tricolore pourrait signer un nouveau contrat, le sien courant jusqu’à l’été 2021. Cependant, les Red Devils exploreraient une autre option.

United décidé à vendre Pogba ?