Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé peut souffler…

Publié le 27 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ cet été afin de renflouer les caisses du FC Barcelone voire même de faciliter certaines opérations, Ousmane Dembélé devrait passer l’été au Barça. Le président Josep Maria Batomeu a fait savoir qu’il comptait sur lui.

Après une saison pleine en 2016/2017 au cours de laquelle il a disputé 42 matchs avec le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé est arrivé en grande pompe au FC Barcelone en août 2017 afin de pallier le départ de Neymar au PSG. Et malgré quelques coups d’éclair, celui qui allait devenir champion du monde avec l’Équipe de France en Russie n’est jamais parvenu à trouver une certaine régularité n’ayant pas été épargné par les blessures. Néanmoins, son talent est bien présent et reconnu par les dirigeants blaugrana, qui contrairement à ce qui se dit dans la presse, n’ont nullement l’intention de se passer de ses services lors du mercato estival.

« Il a beaucoup de talent et il explosera au Barça quand il n’aura plus de blessures »