Mercato - Real Madrid : Zidane a un sujet ultra sensible à régler !

Publié le 27 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane, Gareth Bale vit actuellement une situation infernale au Real Madrid. Et une décision très importante devra être prise cet été pour l’ailier gallois…

« Je crois qu'il voulait partir l'été dernier et que le club avait dit oui au début, puis non ensuite. Je ne sais pas s'il est encore un peu remonté à cause de ça. C'est un sujet délicat », confiait dernièrement Toni Kroos sur la situation actuelle de Gareth Bale au Real Madrid, alors que l’ailier gallois n’entre clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club merengue , Bale semble donc bloqué et condamné à jouer les remplaçants de luxe. À moins qu’une solution ne soit trouvé cet été…

Comment gérer le cas Bale au Real Madrid ?