Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a-t-il fait le bon choix pour son «head of football» ?

Publié le 27 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Après deux longs mois de spéculation et une succession de noms, l’OM a communiqué l’identité de son nouveau directeur chargé du football en la personne de Pablo Longoria. Mais selon vous, était-ce le profil adéquat pour le club phocéen ? C’est notre sondage du jour !

Le 14 mai dernier, l’OM annonçait dans la soirée le départ « d’un commun accord » d’Andoni Zubizarreta. Les heures et les jours qui s’en étaient suivis avaient permis d’émettre de sérieuses interrogations concernant la continuité d’André Villas-Boas sur le banc de touche. En effet, le technicien portugais avait peu de temps avant le départ de l’ancien directeur sportif, lié son avenir au sien. Finalement, Villas-Boas a choisi d’honorer son contrat jusqu’à son terme, le bail courant jusqu’en juin 2021. Dans la foulée de cette décision, Jacques-Henri Eyraud avait profité d’une interview pour RMC afin de faire savoir que ce départ avait pour but précis de « muscler l’organisation ». Depuis, plusieurs noms ont été évoqués pour devenir le « head of football » dont faisait allusion à Team Duga le président de l’OM et de longues semaines d’incertitude et de rumeurs ont enfin pris fin ce dimanche.

Longoria nommé, l’OM avait une grosse liste