Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces chantiers XXL qui attendent Villas-Boas pour la suite du mercato

Publié le 27 juillet 2020 à 15h30 par Dan Marciano

L’OM souhaiterait s’attacher les services d’un attaquant et d’un latéral gauche. Des pistes ont été enclenchées, mais pour l’heure, aucune arrivée n’a été enregistrée.

L’OM n’est pas rassasié. Pape Gueye et Leonardo Balerdi sont venus garnir les rangs marseillais, mais le mercato est loin d’être terminé. Malgré une situation financière délicate, l’OM souhaite encore se renforcer notamment en attaque et au poste de latéral gauche comme l’avait indiqué André Villas-Boas dans un entretien au quotidien La Provence le 22 juillet dernier : « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia. » Une information confirmée ce lundi par L’Equipe qui indique que le technicien a fourni une liste d'une quinzaine de noms à ses dirigeants et les postes d’attaquant et latéral gauche sont particulièrement ciblés. L’OM a d’ores et déjà enclenché plusieurs pistes pour tenter de répondre aux demandes d’André Villas-Boas.

M'Baye Niang ne viendra pas

Un nom revenait dernièrement avec insistance du côté de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Rennes, M’Baye Niang a lancé plusieurs appels en direction du club marseillais : « Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France » avait-il déclaré par exemple en avril dernier. Toutefois, comme annoncé par le 10Sport.com le 6 juin dernier, les dirigeants phocéens n’ont transmis aucune offre et ne se sont pas entretenus avec M’Baye Niang. Et les choses n’auraient pas avancées depuis. L’Equipe indique ce lundi que le joueur s’éloigne de l’OM qui n’a pas les moyens de dépenser entre 25 et 30M€ cet été. L’international sénégalais pourrait ainsi poursuivre sa carrière au Stade Rennais obligeant le club marseillais à explorer d’autres pistes. Selon nos informations, l’OM a ciblé Boulaye Dia (Stade de Reims) et pourrait prochainement lancer une offensive dans ce dossier. Par ailleurs, les dirigeants marseillais auraient coché le nom d'Islam Slimani, mais la presse portugaise indique que l’international algérien pourrait prendre la direction du Benfica et rejoindre Jorge Jesus. Le chantier est important pour l’OM qui souhaite également s’offrir une doublure à Jordan Amavi

La solution interne pour le poste de latéral gauche ?